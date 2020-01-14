Spor yasası meclise taşınıyor

ençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" başladı.çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,Spor pazarı içerisinde ülkemizin elde ettiği pay arttı ancak federasyonlar ve kulüpler noktasında olması gereken noktada değiliz" dedi.Spor Yasası ile ilgili müjdeyi de veren Kasapoğlu, "Gazi Meclisimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak.Elbette yasal düzenlemeler, problemlerin çözümü için ilk adımlardır.Sporun kaynaştırıcı gücüne vurgu yapan Bakan Kasapoğlu,. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizlere çok önemli bir ilham kaynağı" ifadelerini kullandı."Antalya'da düzenlediği basın toplantısında önce kendi kulübümün çıkarları diyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarının Bakan ile verdiği aile fotoğrafında telefonuna baktı. Daha sonra Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in uyarısıyla poz verirken, Çalıştay'da da ilgi odağı oldu. Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik gönüllüsü bir gençin öz çekim isteğini de geri çevirmedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet KasapoğluTFF Başkanı Nihat ÖzdemirTFF 1. Başkan Vekili Servet YardımcıBaşkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan KamışlıYönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit AltıntopYönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem,Genel Sekreter Kadir KardaşA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol GüneşKulüpler Birliği Başkanı Mehmet SepilKulüp Başkanları ile davetliler.

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