Spor yasası meclise taşınıyor

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ençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" başladı. 5 gün sürecek
çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle "Spor tesisleri devrimi' gerçekleşti.
Spor pazarı içerisinde ülkemizin elde ettiği pay arttı ancak federasyonlar ve kulüpler noktasında olması gereken noktada değiliz" dedi.
HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Spor Yasası ile ilgili müjdeyi de veren Kasapoğlu, "Gazi Meclisimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz.
Elbette yasal düzenlemeler, problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Kulüplerimizin bu girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu.
REKABET SADECE SAHADA OLACAK
Sporun kaynaştırıcı gücüne vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Elbette rekabet olacak ama rekabet sadece sahada olacak. Sahanın haricinde de ülkemiz adına, milletimiz ve insanlık adına neler ortaya koyabiliriz; sporun birleştirici, kaynaştırıcı, rehabilite eden, dönüştüren ruhunu nasıl ortaya daha güçlü bir şekilde çıkarırız
. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizlere çok önemli bir ilham kaynağı" ifadelerini kullandı.
ÖZDEMİR'DEN KOÇ'A: "POZ VER BAŞKAN"
"Antalya'da düzenlediği basın toplantısında önce kendi kulübümün çıkarları diyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarının Bakan ile verdiği aile fotoğrafında telefonuna baktı. Daha sonra Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in uyarısıyla poz verirken, Çalıştay'da da ilgi odağı oldu. Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik gönüllüsü bir gençin öz çekim isteğini de geri çevirmedi.
KIMLER KATILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
TFF Başkanı Nihat Özdemir
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı
Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop
Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem,
Genel Sekreter Kadir Kardaş
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil
Kulüp Başkanları ile davetliler.