2020 altın çağımız olsun

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, son 10 yıla vurgu yaptı. Ağaoğlu, "2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun adaylarından biri olarak kapattık. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı?2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'lerin 'altın çağ' olarak adlandırdığımız 1970'li yılları çağrıştırır güzellikte geçmesini diliyorum" ifadesini kullandı.Sakatlığı nedeniyle uzunsüre sahalardanuzak kalanve sonrasında isebeklenen performansısergileyemeyenOnazi, Denizlispor'akiralandı. Nijeryalı orta sahanın,sezonun geri kalanındaki400 bin Euro'luk alacağınınEge ekibi tarafındankarşılanacağı ifade edildi.Trabzonspor'un yarın kupada Denizlispor ile oynayacağı maçta kalede Erce Kardeşler olacak. Sakatlığı yeni geçen Uğurcan'ın riske edilmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'da devre arası kampının en iyisi olan Erce, Uğurcan'ın yerine eldivenleri giyecek.