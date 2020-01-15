2020 altın çağımız olsun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, son 10 yıla vurgu yaptı. Ağaoğlu, "2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun adaylarından biri olarak kapattık. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu on yıl, Trabzonspor için kaos dolu zamanlar demekti.
2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'lerin 'altın çağ' olarak adlandırdığımız 1970'li yılları çağrıştırır güzellikte geçmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
OGENYİ ONAZİ DENİZLİSPOR'DA
Sakatlığı nedeniyle uzun
süre sahalardan
uzak kalan
ve sonrasında ise
beklenen performansı
sergileyemeyen
Onazi, Denizlispor'a
kiralandı. Nijeryalı orta sahanın,
sezonun geri kalanındaki
400 bin Euro'luk alacağının
Ege ekibi tarafından
karşılanacağı ifade edildi.
FORMA ERCE'NİN
Trabzonspor'un yarın kupada Denizlispor ile oynayacağı maçta kalede Erce Kardeşler olacak. Sakatlığı yeni geçen Uğurcan'ın riske edilmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'da devre arası kampının en iyisi olan Erce, Uğurcan'ın yerine eldivenleri giyecek.