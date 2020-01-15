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2020 altın çağımız olsun

Başkanı , camiaya umut dolu mesajlar verdi: "2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum."

Giriş Tarihi: 15.1.2020
2020 altın çağımız olsun
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, son 10 yıla vurgu yaptı. Ağaoğlu, "2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun adaylarından biri olarak kapattık. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu on yıl, Trabzonspor için kaos dolu zamanlar demekti. 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'lerin 'altın çağ' olarak adlandırdığımız 1970'li yılları çağrıştırır güzellikte geçmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

OGENYİ ONAZİ DENİZLİSPOR'DA
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve sonrasında ise beklenen performansı sergileyemeyen Onazi, Denizlispor'a kiralandı. Nijeryalı orta sahanın, sezonun geri kalanındaki 400 bin Euro'luk alacağının Ege ekibi tarafından karşılanacağı ifade edildi.

FORMA ERCE'NİN
Trabzonspor'un yarın kupada Denizlispor ile oynayacağı maçta kalede Erce Kardeşler olacak. Sakatlığı yeni geçen Uğurcan'ın riske edilmeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'da devre arası kampının en iyisi olan Erce, Uğurcan'ın yerine eldivenleri giyecek.
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