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'den ayrılacak mı? Menajerinden flaş açıklama...

'nin sezon sonunda kadrosuna kattığı Fransız futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli forma altından bir türlü beklenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilecekler listesinin başına eklenmişti. Adil Rami'nin durumuyla ilgili flaş açıklama menajerinden geldi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 18:47
Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden flaş açıklama...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri, oyuncusunun ayrılması ile ilgili bir gündemleri olmadığını söyledi.

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Menajer Marco Kırdemir, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna yer almıştı.

RAMI - ERTUĞRUL TAKASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istediği iddia edilmişti. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenilmişti.

4 MAÇA ÇIKTI

Adil Rami bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı. Süper Lig'de 3, ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen yıldız futbolcu toplamda 286 dakika sahada kaldı.

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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden flaş açıklama...
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