Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

CANLI YAYIN:

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER:

Alanyaspor: Marafona, Kaan, Tzavellas, Welinton, Baiano, Ceyhun, Musa, Umut, Fernandes, Efecan, Cisse

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Fernandes, Brecka, Özgür, Aytaç, Tarkan, Hajradinovic, İlhan, Ahmet, Thiam

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN PROGRAMI

18:30 BB Erzurumspor – Beşiktaş

20:30 Ç. Rizespor – Galatasaray

MUSTAFA PEKTEMEK ALANYA'DA!

Süper Lig'de ilk yarıyı 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, hücum bölgesini iki futbolcuyla güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Kasımpaşa'dan forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile Ümraniyespor'dan kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı renklerine bağladı. Mustafa Pektemek 1.5, Emircan Altıntaş ise 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki Mustafa Pektemek, Süper Lig'de bu sezon 16 maçta forma giyip 3 gol attı. 24 yaşındaki Emircan Altıntaş ise TFF 1. Lig'de 16 maçta 11 kez ağları sarsmayı başardı.