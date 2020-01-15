Barça gelirde R. Madrid’i geçerek zirveye kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, 23. kez yıllık raporunu açıklarken Barcelona 2018-19'un en çok gelir elde eden kulübü oldu.Bir sezon önce 690.4 milyon Euro ile ikinci olan Barça yayın gelirini %40'ın altında tutarak ticaret gelirlerini artırdı ve yüklişe geçti. Katalanlar, 2019-20'de ise hedefi 1 milyar Euro olarak belirledi. İlk 30 takım arasında Türk ekibi yer almadı.