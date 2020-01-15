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Barça gelirde R. Madrid’i geçerek zirveye kuruldu

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Barça gelirde R. Madrid’i geçerek zirveye kuruldu
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, 23. kez yıllık raporunu açıklarken Barcelona 2018-19'un en çok gelir elde eden kulübü oldu. İspanya temsilcisi 840.8 milyon Euro'luk gelire ulaşarak geçen sezonun lideri Real Madrid'i geçerek ilk kez listede zirveye çıktı. Bir sezon önce 690.4 milyon Euro ile ikinci olan Barça yayın gelirini %40'ın altında tutarak ticaret gelirlerini artırdı ve yüklişe geçti. Katalanlar, 2019-20'de ise hedefi 1 milyar Euro olarak belirledi. İlk 30 takım arasında Türk ekibi yer almadı.
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Barça gelirde R. Madrid’i geçerek zirveye kuruldu
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