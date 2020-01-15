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ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

son 16 turu ilk maçında zor günler geçiren , sahasında 'ı ağırlayacak. Süper Lig'e verilen devre arasının ardından Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılarda mutlak galibiyet parolası belirlendi. Kötü günler geçiren ev sahibi ekibi de Galatasaray karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi yaklaştıkça, 'Çaykur Rizespor Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Rizespor Galatasaray , hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve merak edilen detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 17:48
Çaykur Rizespor Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan sarı kırmızılılar, yeni transferleri ile beraber Rizespor karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Fatih Terim'in öğrencileri, rövanş için deplasmandan iyi bir sonuç çıkartmak için sahada yer alacak. Süper Lig'de 12. sırada bulunan ev sahibi ekibi de Galatasaray karşısında bir sürprize imza atmak istiyor.

RİZESPOR GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Çaykur Rizespor Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı
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