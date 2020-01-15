Çaykur Rizespor Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmesi ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna gelme hakkı kazanan sarı kırmızılılar, yeni transferleri ile beraber Rizespor karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Fatih Terim'in öğrencileri, rövanş için deplasmandan iyi bir sonuç çıkartmak için sahada yer alacak. Süper Lig'de 12. sırada bulunan ev sahibi ekibi de Galatasaray karşısında bir sürprize imza atmak istiyor.

RİZESPOR GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Son 16 turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.