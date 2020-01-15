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Galatasaray'dan maç sonu olay tepki! "Bu kafa Zorlu kafası"

Son ilk maçında Galatasaray deplasmanda ile karşılaştı. Zorlu mücadele Fernando Boldrin ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımın penaltı isyanı vardı. Maç sonunda Galatasaray hesabından bir paylaşım yaptı. Özüdoğru, "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 23:57
Galatasaray'dan maç sonu olay tepki! Bu kafa Zorlu kafası

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular pozisyon için penaltı itirazında bulunurken teknik direktör Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamasında takımının penaltısının verilmediğini dile getirmişti.

Maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'dan muhteşem dönüş!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan maç sonu olay tepki! "Bu kafa Zorlu kafası"
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