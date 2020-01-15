Guilherme Çebi’yi bekliyor

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Yeni Malatyasporlu Guilherme için gözler kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Siyah-beyazlı idareciler, Başkan Çebi'nin onayını beklediklerini,dediği anda söz konusu transfere son noktayı koyacaklarını söylediler. Ahmet Nur Çebi ise bir yandan Ankara'da temaslarını sürdürürken diğer yandan TFF ile görüşmelerine devam ediyor.Brezilyalı futbolcu, Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sahadaki yerini aldıZIRAAT Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, çalışmanın ardından özel uçakla Erzurum'a gitti. Siyah-beyazlı kafilede tedavileri devam eden Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in yanı sıra ağrıları olan Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül yer almadı.BEŞIKTAŞ'TA geçtiğimiz haftanın başında iletişim departmanında bazı değişikliklere gidilmişti. Bu kapsamda siyah-beyazlı kulüpte iletişim direktörlüğüne getirilen Yiğiter Uluğ, henüz göreve başlayalı 8 gün olmasına rağmen istifasını verdi. Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kampta yer alan Uluğ'un, yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle görevini bıraktığı ifade edildi. Yönetimin, kısa bir süre içerisinde iletişim direktörlüğü görevine yeni bir ismi ataması bekleniyor.

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