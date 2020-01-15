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İsmail Kartal: Golü yemesek daha farklı galip ayrılabilirdik

son 16 turu ilk maçında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'da teknik direktör İsmail Kartal, "Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey İstanbul'da oynayacağımız ikinci maça kaldı." dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.1.2020 23:24
İsmail Kartal: Golü yemesek daha farklı galip ayrılabilirdik

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmandaki maça avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandıklarını, maça da iyi başladıklarını belirtti.

Galatasaray'ın ilk devre daha fazla topla oynamasına rağmen hızlı hücumla etkili olabileceklerini bildiklerinin altını çizen Kartal, "Tek eksiğimiz golü attıktan sonra çok çabuk gol yedik. Bu golü yemesek daha farklı galip ayrılabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarının ortada bir mücadele olduğuna değinen Kartal, "Her iki takımın pozisyonları vardı. Final paslarının zamanlamasını etkili yapabilseydik sonuca gidebilirdik. Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey İstanbul'da oynayacağımız ikinci maça kaldı. Oyunlarından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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İsmail Kartal: Golü yemesek daha farklı galip ayrılabilirdik
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