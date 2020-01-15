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Son dakika: 'ın transfer listesindeki , 'da

Son dakika haberi... Christian Luyindama'nın sezonu kapaması sonrası stoper arayışlarına hız veren 'ın renklerine bağlamak için yoğun uğraş verdiği Kolombiyalı savunma oyuncusu 'nun yeni adresi belli oldu. İspanyol ekibi , 27 yaşındaki stoperi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 21:59
Son dakika: Galatasaray'ın transfer listesindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Jeison Murillo'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı.

İspanyol ekibindne yapılan açıklamada Kolombiyalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildiği.

Bu sezon Sampdoria formasıyla 12 resmi maçta görev alan Murillo gol veya asist yapamadı.

Murillo, Celta Vigo'da 21 numaralı formayı giyecek.

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Son dakika: Galatasaray'ın transfer listesindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da
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