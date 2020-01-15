Son dakika: Galatasaray'ın transfer listesindeki Jeison Murillo, Celta Vigo'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Jeison Murillo'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı.
İspanyol ekibindne yapılan açıklamada Kolombiyalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildiği.
Bu sezon Sampdoria formasıyla 12 resmi maçta görev alan Murillo gol veya asist yapamadı.
Murillo, Celta Vigo'da 21 numaralı formayı giyecek.
Ya está aquí nuestro primer fichaje invernal. 😏 @JeisonMurillo19 llevará el dorsal 2⃣1⃣ y será presentado este jueves ante los medios en @ASedeRCCelta— RC Celta (@RCCelta) January 15, 2020
🔗 https://t.co/s3l3VFCWja#BenvidoMurillo pic.twitter.com/K1uRo9rJbM