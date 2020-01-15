Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listelerini duyurdu. Maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
Aytemiz Alanyaspor-HES Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler