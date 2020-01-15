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'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala heyecan artmaya devam ediyor. MKE Ankaragücü - İttifak maçı ile başlayacak 18. haftanın hakemleri belli oldu. İşte - , - , - Denizlispor ve - maçlarının hakemleri...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 14:35
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listelerini duyurdu. Maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor-HES Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
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