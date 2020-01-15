Tottenham'dan Vedat Muriç'e flaş teklif! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, bütçede artıya geçilememesi nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yaptığı ilk transfer olan Simon Falette'in, bu nedenle hala lisansı çıkarılamadı. Bu sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe'de gündem oyuncu satışı...

Kadrosundan Miha Zajc, Alper Potuk, Adil Rami ve Mehmet Ekici'yi göndermek isteyen sarı-lacivertlilerde, bu isimlere gelen teklifin olmaması moralleri bozdu. Fenerbahçe'de yabancı kulüplerin gözdeleri konumundaki isimler ise Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Vedat Muriç...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da gündem Vedat Muriç transferi. Mourinho'nun ekibi, Kosovalı yıldızı Beşiktaş derbisinde çıplak gözle takip etmişti. Muriç, o maçta golünü de atarken performansıyla göz doldurmuştu. Kane'in sakatlığı nedeniyle bir forvet arayışında olan Tottenham'da İngiliz basınındaki haberlere göre ilk tercih Vedat Muriç.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET!

Tottenham, ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe'nin kapısını Muriç transferi için çalımıştı. İngiliz kulübünün önerdiği 15 milyon Euro'luk teklif ise reddedilmişti. Fenerbahçe'nin Muriç transferinden beklentisi ise en az 30 milyon Euro... İngiliz basınında Tottenham'ın yakın bir zamanda Muriç'in yeni bir teklif ile geleceği de belirtildi...