Antalyaspor - Göztepe | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Antalyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

*Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 5 maçta, Antalyaspor kendi sahasında 3 maç kazandı, 1 maç beraberlik ile sonuçlandı, Göztepe ise 1 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 8-6 ile Antalyaspor'un üstünlüğü görülmektedir.

3 KEZ ÜST ÜSTE RAKİP OLACAKLAR

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.

ANTALYASPOR 0-1 GÖZTEPE

ANTALYASPOR 1-1 GÖZTEPE