Ben olsam %1 bile limit sağlamam

BUGÜN NELER OLDU

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın 3. gününde MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı şöyle konuştu: "Kulüplerin devlete gelip, 'Bize şunu verin, bunu verin' demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım.Cumhurbaşkanımıza gidip diyorlar ki 'Kulüpler bitti, vergileri şöyle yapalım, böyle yapalım.' (Mustafa Cengiz-Ali Koç gerginliği için) Burası devletin organizasyonunda bir yer. Hiç kimse, kimseyle kavga edemez ve belli sınırları aşamaz.2009'da neredeyse kulüplerin bütün vergi borçları sıfırlandı. 2019-2020 sezonuna geldik. Kulüplerin yüzde 80'i kapısına kilit vuracak noktaya geldi. Sistem ve yöntem doğru değil."