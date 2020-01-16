Ben olsam %1 bile limit sağlamam

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın 3. gününde MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı şöyle konuştu: "Kulüplerin devlete gelip, 'Bize şunu verin, bunu verin' demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım. Kanserli hastaya morfin verme devri bitti.
Cumhurbaşkanımıza gidip diyorlar ki 'Kulüpler bitti, vergileri şöyle yapalım, böyle yapalım.' (Mustafa Cengiz-Ali Koç gerginliği için) Burası devletin organizasyonunda bir yer. Hiç kimse, kimseyle kavga edemez ve belli sınırları aşamaz. Ben olsam yüzde 1 bile limit sağlamam. Neden? Zaten batmışız... Sporda ve futbolda sorunlar var. Buna müdahale edilmesi lazım.
2009'da neredeyse kulüplerin bütün vergi borçları sıfırlandı. 2019-2020 sezonuna geldik. Kulüplerin yüzde 80'i kapısına kilit vuracak noktaya geldi. Sistem ve yöntem doğru değil."