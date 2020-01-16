Emre Akbaba sağ olsun! Galatasaray tura göz kırptı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve Türk Telekom Stadı'nda oynanacak rövanş için avantaj yakaladı.İyi bir devre arası kampı geçiren Lemina merkezi kapatırken, maç eksiği olan sağ bek Şener aksadı. 38'de Melnjak'ın ortasında Boldrin topu mükemmel tamamladı.İkinci yarının başında kaleyi cepheden gören Ömer Bayram'ın şutu direkte patladı. Etkili bindirmeler yapan Linnes'in pasında Emre Akbaba yerde kaldı ancak hakem 'devam' dedi. Ceza sahası içinde yine topla buluşturulamayan Falcao son bölümde yerini Taylan'a bıraktı.Galatasaray'da uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, sakatlandığı Rize deplasmanında formayı yeniden giydi. 11 Mayıs 2019'daki maçta kaval ve baldır kemiklerinde kırıklar oluşan Emre, 8 ay sonra resmi bir maçta görev aldı. Terim'in jest yaparak kaptanlık bandını verdiği 27 yaşındaki futbolcu, ağları da havalandırarak muhteşem bir dönüşe imza attı. Golünü atar atmaz Feghouli ile birlikte secdeye yatan Emre maç sonrası, "Rize ile eşleşince hocamız, 'Ben kadere inanırım. O maçta oynayacaksın' dedi. Beni kaptan olarak çıkardı. Hocama ne kadar teşekkür etsem az. Bugünleri görmek için çok çalıştım" dedi.Yabancı kontenjanına takıldığı için ligin ilk yarısında oynamayan Linnes formasına kavuştu. Norveçli, "Taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ediyorum. Şükürler olsun tekrardan sahalara geri döndüm" dedi.Uzatma anlarında Emre Mor'la 2-1 öne geçen Galatasaray'ın sevinci kısa sürdü. Adem Büyük'ün, Talbi'ye faul yaptığı yönünde VAR'dan uyarılan orta hakem Halis Özkahya kenara gelip monitörden pozisyonu izledi ve golü iptal etti.Ceza alanı içinde Çaykur Rizesporlu Burak Albayrak'ın müdahalesiyle yerde kalan Emre Akbaba, penaltı bekledi. Ancak hakem Halis Özkahya 'devam' derken, VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

BUGÜN NELER OLDU