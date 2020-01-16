Fatih Terim: Tuzağa düşmem!

Ağır gribal enfeksiyon geçirmesine rağmen takımın başında sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un golünün iptal edilmesine çok sinirlendi. Hakeme tepki gösterip bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına giden tecrübeli çalıştırıcı maç sonrası,yorumunu yaptı.Penaltıda VAR'dan uyarı gelmemesine isyan eden Terim, "Güzel kardeşim golde VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git. VAR'daki güzel kardeşim, sen de çağır. Üzerindeki yük kalksın. 2. yarı hayırlı olsun. Zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum" diye konuştu.Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın transferiyle ilgili soruya, "Sayın başkan bu konuda açıklama yaptı, onun üzerine bir gelişme yok" cevabını verdi. "İkinci yarıdan umutluyuz, G.Saray'ın olduğu yerde başarı vardır" diyen Günay, Rize maçından sonra ise sosyal medya hesabından penaltılarının verilmediğini belirterek, "Lamı cimi yok, net bir penaltımız verilmeyerek galibiyetimiz önlenmiştir" ifadelerini kullandı.

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