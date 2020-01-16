Kupa fırtınası A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanıyor… Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, bugün evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Bu maçı kazanarak 23 Ocak'taki rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen bordo-mavililerde sakatlıkları olan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz kadroda yok. Sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkânı bulamayan Novak, Uğurcan ve Sturridge'in de dinlendirilmesi bekleniyor.
ANTALYASPOR - GÖZTEPE
Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçlarında diğer mücadele ise Antalyaspor ile Göztepe
arasında oynanacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka saat 18.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen olarak ekranlara taşınacak. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek.