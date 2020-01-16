Kupa fırtınası A Spor'da

ANTALYASPOR

GÖZTEPE

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanıyor…Bu maçı kazanarak 23 Ocak'taki rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen bordo-mavililerde sakatlıkları olan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz kadroda yok.Türkiye KupasıSon 16 Turu ilk maçlarında diğer mücadele isearasında oynanacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka saat 18.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen olarak ekranlara taşınacak. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek.