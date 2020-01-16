MAÇ SONUCU Manchester United 1 - 0 Wolverhampton

İngiltere FA Cup'ta Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı 1-0'lık skorla Kırmızı Şeytanlar kazandı.

Manchester United'a turu getiren golü İspanyol futbolcu Juan Mata kaydetti. Yıldız futbolcu zorlu karşılaşmanın 67'inci dakikasında Fransız futbolcu Anthony Martial ara pasıyla kaleci John Ruddy ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu soğuk kanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Tur atlayan Manchester United, adını son 32 takım arasına yazdırmayı başardı.





Ole Gunnar Solskjaer'in takımı maç istatiklerinde de önde olan taraftı. Yüzde 57 topla oynayan Manchester United, 11 şut çekti. Bu şutların 6'sı kaleyi buldu.

CARDIFF MAÇI NEFES KESTİ

İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan diğer karşılaşmada Cardiff City deplasmanda Carlisle United'la karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf 4-3'lük skorla Cardiff City oldu.