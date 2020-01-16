Ön yargıları yıkacağım

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, destek çağrısında bulundu. Kulübün Twitter hesabında yayınlanan videoda bordo- mavili forma ile oynadığı maçlar yer alan Çimşir, buradan taraftarara da seslendi. Tecrübeli teknik adam, takımdan potansiyel olarak herkesin beklentisi bulunduğunu belirterek, "Ben de taraftar olsam, kafamda 'acabalar
' olabilir. 'Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?' Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür. 'Yapamaz, edemez'
demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Niye? Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyor. Ancak bilerek, 'Bunu yapamaz, başaramaz'
demek bence bir ön yargı. Bu ön yargıyı kırmak da kolay bir iş değildir" dedi.
ÖNCE TRABZONSPOR
Bunun için özellikle başarılı olması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Çimşir, şunları kaydetti: "Taraftarlara mesajım, kimsenin tarafı olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor. Bu camianın etrafında birleşsinler. Eğer bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa, kayıtsız şartsız destek olunmalı. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir olumsuzluk olursa, zaten tepkilerini gösterirler."