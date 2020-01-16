Ön yargıları yıkacağım

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, destek çağrısında bulundu. Kulübün Twitter hesabında yayınlanan videoda bordo- mavili forma ile oynadığı maçlar yer alan Çimşir, buradan taraftarara da seslendi. Tecrübeli teknik adam, takımdan potansiyel olarak herkesin beklentisi bulunduğunu belirterek, "Ben de taraftar olsam, kafamda' olabilir. 'Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?' Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür.demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Niye? Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyor. Ancak bilerek,demek bence bir ön yargı. Bu ön yargıyı kırmak da kolay bir iş değildir" dedi.Bunun için özellikle başarılı olması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Çimşir, şunları kaydetti: