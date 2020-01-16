Sergen Yalçın'ın görevine neden son verildi! İşte ayrılığın perde arkası

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların beklenmedik bir şekilde ayrılması gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

"ÇOK GENİŞ BİR KADROMUZ YOK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Mücadele de Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla koşuyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta zorlandık bu akşam. Bu sene kupa biraz zor, çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta maksimum güçle oynamak bizim için zor ama rövanşı var tabii ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İlk yarı bitti, ikinci yarı aynı kadro ile devam edip ikinci yarıyı da iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hem bizim için, hem Malatyaspor için iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE AYRILIĞIN GEREKÇESİ

Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın, devreyi 24 puanda bitiren takıma takviye istedi. Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup'un alınmasını talep etti. Ancak yönetim, "Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız" diyerek oyuncuları veto etti. Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç Sivas karşısında ağır yenilgiyle son buldu.