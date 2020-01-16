Trabzonspor Denizlispor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında bugün Denizlispor'u ağırlayacak. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk kez resmi bir müsabakaya çıkacak olan bordo mavililer sahasında net bir galibiyet alıp turu riske atmak istemiyor. Diğer tarafta ligin yeni ekiplerinden Denizlispor ise şuana kadar gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başarırken, deplasmandan iyi bir skorla ayrılıp, iç saha avantajı ile kupada rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Trabzonspor Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Haberimizin içerisinden karşılaşmanın yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgilere ulaşabilir, muhtemel 11'leri öğrenebilirsiniz…

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Haberimizin içerisinden Trabzonspor Denizlispor maçına dair karşılaşmanın yayın kanalı bilgilerine ulaşabilir, muhtemel 11'leri öğrenebilirsiniz…