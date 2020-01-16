Ziraat Türkiye Kupası günün programı! ZTK bugün hangi maçlar var? ATV ve A Spor yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak müsabakalarla devam edecek. Kupa maçlarını yakından takip eden futbolseverler 'ZTK bugün hangi maçlar var? ve Ziraat Türkiye Kupası günün programı' aratmalarını gerçekleştiriyor. Dün oynanan müsabakalarda nefesleri kesen maçlar oynanmış ve sürpriz sonuçlar ortaya çıkmıştı. Beşiktaş, 2. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor deplasmanında 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ise Rizespor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Haberimizin içerisinden Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını bulabilir, ATV ve A Spor yayın akışına ulaşabilirsiniz…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. İşte o karşılaşmalar;

18.00: Antalyaspor – Göztepe

20.30: Trabzonspor – Denizlispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bugün oynanacak iki karşılaşmada A Spor ekranlarında yayınlanacak. Antalyaspor – Göztepe maçı saat 18.00'da başlayacak. Bu müsabakanın son bulması ile birlikte Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi ekranlarda yer alacak.