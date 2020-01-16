Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ziraat Türkiye Kupası günün programı! ZTK bugün hangi maçlar var? ATV ve A Spor yayın akışı

günün programı! ZTK bugün hangi maçlar var? ATV ve A Spor yayın akışı

’nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, günün fikstürü futbolseverler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Dün 3 karşılaşmaya tanıklık ettiğimiz kupa mücadelesinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor’a 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ise Rizespor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Bu noktada bugünkü kupa maçları da merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarının günün öne çıkan sorusu Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var olurken, kupanın yayıncı kuruluşu A Spor ve ATV yayın akışını bir araya getirdik. İşte Ziraat Türkiye Kupası günün programı!

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:45
Ziraat Türkiye Kupası günün programı! ZTK bugün hangi maçlar var? ATV ve A Spor yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak müsabakalarla devam edecek. Kupa maçlarını yakından takip eden futbolseverler 'ZTK bugün hangi maçlar var? ve Ziraat Türkiye Kupası günün programı' aratmalarını gerçekleştiriyor. Dün oynanan müsabakalarda nefesleri kesen maçlar oynanmış ve sürpriz sonuçlar ortaya çıkmıştı. Beşiktaş, 2. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor deplasmanında 3-2 mağlup olurken, Galatasaray ise Rizespor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Haberimizin içerisinden Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını bulabilir, ATV ve A Spor yayın akışına ulaşabilirsiniz…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı bugün oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. İşte o karşılaşmalar;

18.00: Antalyaspor – Göztepe

20.30: Trabzonspor – Denizlispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bugün oynanacak iki karşılaşmada A Spor ekranlarında yayınlanacak. Antalyaspor – Göztepe maçı saat 18.00'da başlayacak. Bu müsabakanın son bulması ile birlikte Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi ekranlarda yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası günün programı! ZTK bugün hangi maçlar var? ATV ve A Spor yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN