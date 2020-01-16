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Zorlu sınav Şansalan’ın

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Zorlu sınav Şansalan’ın
SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Lider DG Sivasspor'un, Beşiktaş ile İstanbul'da yapacağı maçı ligin genç hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Bir başka kritik maç; Gaziantep FK-F. Bahçe maçında düdük Hüseyin Göçek'te olacak. Trabzon-Kasımpaşa'ya Zorbay Küçük, Galatasaray- Denizlispor maçına ise Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

BEŞİKTAŞ: 1 SİVASSPOR: 2
Ali Şansalan'ın yönettiği tek maçta Beşiktaş, ligin ilk yarısında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Şansalan, Sivasspor'un ise iki maçını yönetti. Bunlardan biri 2016'da TFF 1. Lig'deki Bucaspor, diğeri de 2018'de Süper Lig'de oynanan Karabükspor mücadelesi idi.
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Zorlu sınav Şansalan’ın
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