Zorlu sınav Şansalan’ın

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. LiderBir başka kritik maç; Gaziantep FK-F. Bahçe maçında düdük Hüseyin Göçek'te olacak.Galatasaray- Denizlispor maçına ise Yaşar Kemal Uğurlu atandı.Ali Şansalan'ın yönettiği tek maçta Beşiktaş, ligin ilk yarısında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Şansalan, Sivasspor'un ise iki maçını yönetti. Bunlardan biri 2016'da TFF 1. Lig'deki Bucaspor, diğeri de 2018'de Süper Lig'de oynanan Karabükspor mücadelesi idi.