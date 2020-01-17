Ankaragücü - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in ilk devresini düşme potasında geçiren Ankaragücü, alev hattının hemen önünde yer alan Konyaspor'u ağırlıyor. İki ekip de 3 puan alarak, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapma peşinde...

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Pazdan, Kulusic, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan Parlak

Konyaspor: Serkan, Volkan, Selim, Jonsson, Alper, Anicic, Skubic, Milosevic,Ömer Ali, Erdon Daci, Thuram,

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Konyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (2G 2B), daha önceki beş karşılaşmada rakibinden puan alamamıştı.

Ankaragücü deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Konyaspor (1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (2B 6M).

Ankaragücü ile oynadığı son üç karşılaşmada da gol yemeyen Konyaspor, Süper Lig tarihinde rakibine karşı ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip üç takımdan ikisi Ankaragücü (11) ve Konyaspor (10; Antalyaspor ile birlikte).

Konyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son sekiz sezonun sadece birinde ikinci yarının ilk maçını kaybetti (5G 2B).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (8). Ligin ilk yarısında rakip kaleye en az kafa şutu gönderen ekip olan Konyaspor'un (15) ise bu şekilde sadece iki golü var.

Süper Lig'in ilk yarısında Ankaragücü'nün yediği gollerin %91'i ceza sahası içinden gelirken (31/34); Konyaspor gollerinin en büyük bölümünü bu alandan buldu (%93; 14/15).

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Stelios Kitsiou'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Ankaragücü formasıyla çıktığı son Süper Lig maçında iki gol atan Oscar Scarione (vs Denizlispor), daha önceki 21 karşılaşmada rakip filelere tek gol gönderebilmişti.

Son üç deplasman maçında iki gol atan Konyaspor oyuncusu Deni Milosevic, Süper Lig kariyerinde daha önce çıktığı 54 dış saha karşılaşmasında bir gol sevinci yaşayabilmişti.

Aykut Kocaman, Aralık 2010'dan bu yana Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı beş maçı da kaybetmedi (3G 2B).

"ÇOK ENTERESAN BİR SERİYE BAŞLAYACAĞIZ"

Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman kritik maçla ilgili şunları dile getirdi:

"Takım olarak son oynadığımız maçlardaki davranış biçimimizi biraz daha düzenlemiş gibi görünüyoruz. Eğer bu davranış biçimini sürdürmeyi başarabilirsek takım olarak iyi bir yerlerde olacağımıza inanıyorum. Çok enteresan bir seriye başlayacağız. Ne yazık ki bulunduğumuz durumdan dolayı enteresan bir seri diyorum. 7 hafta içinde altımızdaki 3 takım ve hemen üstümüzde olan 3 takımla oynayacağız. Araya bir Galatasaray maçı girecek. İlk yarıda nispeten biraz yakalayabildiğimiz takım davranışını biraz daha artırmış gibiyiz. En büyük şikayetim olan uyum da sanki beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor. Bu duygu ve düşüncelerle MKE Ankaragücü maçına gidersek iyi bir başlangıç yapma ihtimalimiz görünüyor."