Başkanı taraftarın önüne atamazsın istifa et!

İkili dün kulüp binasında buluştu. Başkan,"Her eleştiride arkanda durdum ama beni taraftarın önüne atamazsın, gereğini yap"
diyerek son sözünü söyledi
BUNUN ÜZERİNE FRANSIZ FUTBOL ADAMI İSTİFASINI İMZALADI KULÜP HABERİ, "COMOLLİ İSTİFA ETMİŞTİR" DİYEREK DUYURDU
Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına seçildiğinde ilk icraat olarak göreve Damien Comolli'yi getirmiş, futbolu kendisine emanet ettiğin
i söylemişti. Taraftar, Falette transferine tepki gösterip Fransız spor adamını istifaya davet edince Comolli de bu eleştirilere Twitter hesabı açarak
cevap vermiş, olayı "Başkan istedi ben aldım"
a getirmişti. Başkan Koç, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak "Şimdilik bizimle, ama özünde yanlış bir açıklama. Konuyu görüşeceğiz"
diyerek bu ayrılığın sinyalini vermişti. Koç-Comolli görüşmesi dün gerçekleşti.
KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ
Başkan'ın, "Geldiğin ilk günden bu yana sana destek olurken, istifan istendiğinde bile arkanda durdum. Sen beni taraftarın önüne nasıl atarsın! Bunun benim için affı yok. Gereğini yap"
dediği öğrenildi. Fransız sportif
direktör başkanın bu sözleri karşısında
konuyu hiç uzatmadan istifasını imzaladı.
Kulüpten şu açıklama geldi: "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli görevinden istifa etmiştir. Özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."
SIRA SANA DA GELECEKTİ!
İSTİFA açıklamasına en manidar paylaşım F.Bahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaş
'tan geldi. Sarıtaş, Comolli'ye, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra"
ifadeleriyle "Güle güle"
dedi. Ancak Sarıtaş'ın bu sözlerine taraftarlardan büyük tepki geldi ve "Zamanında konuşsaydın" diye eleştirildi.
SOSYAL MEDYAYI COŞTURDU
Twitter'da da en çok konuşulanlar listesine ikinci sıradan giriş yapan Damien Comolli başlığı zirveyi de gördü.
Ayrılığı 'doğru' bulan taraftarlar yeni sportif direktör için adresi de "Emre Belözoğlu" olarak verdi.
12 HAZİRAN 2018 UMARIM BENİ YANILTMAZSIN!
DAMIEN Comolli için 12 Haziran 2018'de düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Koç, yeni sportif direktör olarak neden Fransız futbol adamını tercih ettiğini şu sözlerle özetlemişti: "Beni en çok etkileyen konu şu. Bir yetenek bulup yıldızlaştırmak, daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesine harcadığı mesai ve yaptığı yatırımlar. Paraların nasıl çarçur edildiğini, kelimeleri dikkatli seçmek lazım. Yanlış menfaatler içerisinde olduğunuzda sınırlı kaynakların nasıl harcandığını hepimiz biliyoruz. Kendisini bu konudaki hassasiyeti, duruşu ve onunla ilgili aldığım referanslar cesaretlendirdi. Bütün işin başında olacağı için insanlık olarak en doğru insanı bulmak önemliydi. Umarım beni yanıltmazsın Damien."
850 BİN EURO KASADA KALDI
F.BAHÇE'DEN aylık 100 bin Euro maaş alan 47 yaşındaki Damien Comolli, 19 aylık görev süresince 1,9 milyon Euro (yaklaşık 12.5 milyon TL) kazandı.
Ayrılık istifa şeklinde olduğu için sarılacivertliler, Fransız spor adamına 1 yıllık maaşını
tazminat olarak ödemekten kurtuldu. Böylece 850 bin Euro (yaklaşık 5.5 milyon TL) kasada kaldı.
COMOLLİ NE DEMİŞTİ:
"Başkanımız, Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ:
"Özünde yanlış bir açıklama. Özgür ifadeye inanan bir insanım. Hesabın olur, yazarsın. Bu kadar transfer yaptık da şimdi mi açtın da konuştun."
19 AYLIK MACERAYA KISA BİR BAKIŞ
Comolli'nin yaptığı pek çok transfer, taraftarı mutlu etmedi. Reyes ve Frey bunlardan sadece ikisiydi
Fransız sportif direktör, 19 ayda 3 hoca ile çalıştı. Önce Cocu'ya imza attırdı. O gidince yardımcısı Koeman takımın başına geçti. Son olarak Ersun Yanal geldi.
COMOLLI'NİN YERİNE EMRE!
Taraftar, Emre'nin Comolli'nin yerine sportif direktör olmasını istiyor. Başkanın da bu göreve kimseyi getirmeyi düşünmediği, sezon sonunda tecrübeli yıldızı idari kadroya alarak bu göreve vereceği söyleniyor.
1.5 milyon Euro'ya kiralanan Slimani tek gol atarak gitti. Falette ise Comolli'nin sonunu getirdi.
Ali Koç'un başkan olduktan sonra sportif direktörlüğe getirdiği Damien Comolli'nin istifasını nasıl yorumlarsınız?
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu ayrılık çok duygusal!
DAMIEN COMOLLI
çok önemli bir projeydi. Avrupa futbolunda tecrübeye sahip, üst düzey futbol adamlarıyla doğrudan temas kurabilen, kulübün futbol yapılanmasını organize edecek mühendisti. Herkes onu transferlerle andı ve bu nedenle başarısız gözüktü.
Sosyal medyada 'Falette en başarılı transferdir. Çünkü bizi Comolli'den kurtardı" yorumu vardı. Taraftarın bakış açısı bu ama Comolli ayrılığının gerçek nedeni teknik değil, 'duygusal'dır. Çünkü iki tarafın birbirine karşı bağları, inançları veya samimiyetleri kalmamıştı. Birlikte çalışma ortamı bitmişti.
MURAT ÖZBOSTAN
Kurumsallık hep lafta kaldı!
HAZIRAN
2018'de göreve gelen Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek bundan sonra kurumsal bir takım olacaklarını söylemişti. Aradan geçen sürede böyle bir profil ortaya koyamayan başkan söylediği hiçbir şeyi hayata geçiremedi. Futbol dünyasına savaş açarken her şeyin tek sorumlusu olarak medyayı ilan etti. Son olarak Comolli'nin ipini çekti. Transferi o yapsa da her zaman son kararı başkan Koç verdi.
Dolayısıyla belki Comolli anlık bir patlama yaşayıp o satırları yazdı. Çünkü sürekli taraftarın hedefindeydi. Ben yine de şaşırdım. Başkan, nasıl kolay Fransız futbol adamından vazgeçti diye. Acaba başka neler olabilir! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.