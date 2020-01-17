Başkanı taraftarın önüne atamazsın istifa et!

İkili dün kulüp binasında buluştu. Başkan,diyerek son sözünü söylediBUNUN ÜZERİNE FRANSIZ FUTBOL ADAMI İSTİFASINI İMZALADI KULÜP HABERİ, "COMOLLİ İSTİFA ETMİŞTİR" DİYEREK DUYURDUAli Koç, Fenerbahçe başkanlığına seçildiğinde ilk icraat olarak göreve Damien Comolli'yi getirmiş,i söylemişti. Taraftar, Falette transferine tepki gösterip Fransız spor adamını istifaya davet edince Comolli de bu eleştirilerecevap vermiş, olayıa getirmişti. Başkan Koç, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarakdiyerek bu ayrılığın sinyalini vermişti. Koç-Comolli görüşmesi dün gerçekleşti.Başkan'ın,dediği öğrenildi. Fransız sportifdirektör başkanın bu sözleri karşısındakonuyu hiç uzatmadan istifasını imzaladı.Kulüpten şu açıklama geldi:İSTİFA açıklamasına en manidar paylaşım'tan geldi. Sarıtaş, Comolli'ye,ifadeleriylededi. Ancak Sarıtaş'ın bu sözlerine taraftarlardan büyük tepki geldi ve "Zamanında konuşsaydın" diye eleştirildi.Twitter'da da en çok konuşulanlar listesineAyrılığı 'doğru' bulanDAMIEN Comolli için 12 Haziran 2018'de düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Koç, yeni sportif direktör olarak neden Fransız futbol adamını tercih ettiğini şu sözlerle özetlemişti: "Beni en çok etkileyen konu şu. Bir yetenek bulup yıldızlaştırmak, daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesine harcadığı mesai ve yaptığı yatırımlar. Paraların nasıl çarçur edildiğini, kelimeleri dikkatli seçmek lazım. Yanlış menfaatler içerisinde olduğunuzda sınırlı kaynakların nasıl harcandığını hepimiz biliyoruz. Kendisini bu konudaki hassasiyeti, duruşu ve onunla ilgili aldığım referanslar cesaretlendirdi. Bütün işin başında olacağı için insanlık olarak en doğru insanı bulmak önemliydi. Umarım beni yanıltmazsın Damien."F.BAHÇE'DEN aylık 100 bin Euro maaş alan 47 yaşındaki Damien Comolli, 19 aylık görev süresinceAyrılık istifa şeklinde olduğu için sarılacivertliler, Fransız spor adamınatazminat olarak ödemekten kurtuldu."Başkanımız, Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir.""Özünde yanlış bir açıklama. Özgür ifadeye inanan bir insanım. Hesabın olur, yazarsın. Bu kadar transfer yaptık da şimdi mi açtın da konuştun."Comolli'nin yaptığı pek çok transfer, taraftarı mutlu etmedi. Reyes ve Frey bunlardan sadece ikisiydiTaraftar, Emre'nin Comolli'nin yerine sportif direktör olmasını istiyor. Başkanın da bu göreve kimseyi getirmeyi düşünmediği, sezon sonunda tecrübeli yıldızı idari kadroya alarak bu göreve vereceği söyleniyor.1.5 milyon Euro'ya kiralanan Slimani tek gol atarak gitti. Falette ise Comolli'nin sonunu getirdi.çok önemli bir projeydi. Avrupa futbolunda tecrübeye sahip, üst düzey futbol adamlarıyla doğrudan temas kurabilen, kulübün futbol yapılanmasını organize edecek mühendisti.Sosyal medyada 'Falette en başarılı transferdir. Çünkü bizi Comolli'den kurtardı" yorumu vardı. Taraftarın bakış açısı bu ama Comolli ayrılığının gerçek nedeni teknik değil, 'duygusal'dır. Çünkü iki tarafın birbirine karşı bağları, inançları veya samimiyetleri kalmamıştı.2018'de göreve gelen Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek bundan sonra kurumsal bir takım olacaklarını söylemişti. Aradan geçen sürede böyle bir profil ortaya koyamayan başkan söylediği hiçbir şeyi hayata geçiremedi. Futbol dünyasına savaş açarken her şeyin tek sorumlusu olarak medyayı ilan etti.Dolayısıyla belki Comolli anlık bir patlama yaşayıp o satırları yazdı. Çünkü sürekli taraftarın hedefindeydi. Ben yine de şaşırdım. Başkan, nasıl kolay Fransız futbol adamından vazgeçti diye. Acaba başka neler olabilir! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.

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