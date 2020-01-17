Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir eleştirdiği Damien Comolli, Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden istifa etmişti. Fransız futbol adamı sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı.

İşte sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Daha önce de birçok kez ayrılmak istediğimi başkana ilettim ancak olmadı. Bu süre zarfında görevime tamamen konsantre olmuş şekilde çalıştım ve büyük finansal kısıtlamalarımıza rağmen rekabetçi bir takım oluşturmaya çalıştım.

Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım.

Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum.

FENERBAHÇE AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

TWITTER HESABI AÇMASI SONU OLMUŞTU

Damien Comolli, Simon Falette transferine gelen tepkilerin ardından Twitter hesabı açmış ve transfere dair tüm detayları açıklamıştı.

Comolli yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti;

Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.