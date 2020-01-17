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Türkiye’nin en iyisi

Avrupa’nın son şampiyonları arasında yapılan araştırmada , 146 milyon Euro’luk geliri ile Türkiye’nin de en iyisi durumunda

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Galatasaray Türkiye’nin en iyisi

KPMG grubun Football Bencmark tarafından yayımlanan Avrupa Şampiyonlar raporunda ilginç detaylar da göze çarptı. 2018-19'da şampiyonluğa ulaşan Ajax, Barcelona, B.Münih, Juventus, M.City, PSG ve Benfica ile birlikte Galatasaray da değerlendirmeye alınırken, Barcelona 839 milyon Euro'luk geliri ile listede zirveye çıktı. Galatasaray bölümünde 146 milyon Euro'luk gelir dikkat çekerken TV yayın haklarının uluslararası yayınlarda 36.8 milyon Euro, yerel ligde ise 36.7 milyon Euro olduğu görüldü. Ayrıca yapılan yorumda sarı-kırmızılılar için "Tarihsel süreçten dolayı da Aslanlar, Türkiye'nin en iyi kulübü. Fenerbahçe'nin geliri 111.3 milyon Euro, Beşiktaş'ın ise 98.6 milyon Euro" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray Türkiye’nin en iyisi
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