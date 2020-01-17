Kupada nefes kesen düello Antalyaspor’un

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ikinci yarısına üçüncü teknik direktörü Tamer Tuna ile girmeye hazırlanan ve 10 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor, kupada moral buldu. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Harun (2), Yekta ve Diego Angelo kaydetti.Göztepe'de Titi, 78'de kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.