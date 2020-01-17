Kupada nefes kesen düello Antalyaspor’un

Ligin ikinci yarısına üçüncü teknik direktörü Tamer Tuna ile girmeye hazırlanan ve 10 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor, kupada moral buldu. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Göztepe'yi konuk etti. Tam 7 gole sahne olan müthiş düello sonunda Antalyaspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Harun (2), Yekta ve Diego Angelo kaydetti. Konuk takımın golleri ise Castro, Deniz ve Murat'tan geldi.
Göztepe'de Titi, 78'de kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.