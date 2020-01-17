Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 3 isim Gaziantep'e götürülmedi!

SON DAKİKA | 'de 3 isim 'e götürülmedi!

'nin 'in 18. haftasında yarın FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre , ve 'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Simon Falette de İstanbul'da kalacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:25 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 3 isim Gaziantep'e götürülmedi!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı.

Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep FK kadrosunda bulunmadı.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 3 isim Gaziantep'e götürülmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN