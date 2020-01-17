Trabzonspor turu yarıladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk karşılaşmasında Trabzonspor, üstün oynadığı maçta Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu.Önemli eksikleri olmasına rağmen maçtaki üstünlüğü elden bırakmayan bordo- mavili takım Nwakaeme ile bir pozisyonda da direğe takıldı.Karadeniz ekibi, 23 Ocak'taki rövanş maçı için avantaj yakaladı.Trabzonspor'da sakatlıkları süren Uğurcan, Sturridge, Novak, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın yanı sıra izin verilen Avdijaj ile gözden çıkarılan Fernandes kadroda yoktu.Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, Yukatel Denizlispor karşısında bordo-mavili forma ile ilk resmi maçına çıktı. 73'te yerini Doğan Erdoğan'a bırakan Ndiaye, "Alışma sürecim iyi gidiyor. Hepimiz şampiyonluk için buradayız. Kulübe imza attığımda da söyledim.dedi.Sakatlığı sebebiyle dün forma giyemeyen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır maçı eşi Kübra Yıldız Çakır ile birlikte izledi. Bordomavili taraftarlar kupa maçında da takımlarını yalnız bırakmazken, 15 binden fazla seyirci tribündeydi.

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