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turu yarıladı

Son 16 Turu ilk maçında , ’u iki golle mağlup etti. Sosa'nın akıl dolu golü ile öne geçen Trabzonspor'da Nwakaeme'nin füzesi direkte patladı. İkinci yarıda direğe takılan isim Sörloth oldu. Ardından Nwakaeme ceza alanı dışından bu sefer 90'ı buldu ve bordo-mavililer 23 Ocak'taki rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı

UĞUR ÇEM Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Trabzonspor turu yarıladı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk karşılaşmasında Trabzonspor, üstün oynadığı maçta Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu. Yeni transfer Ndiaye'nin de ilk 11'de başladığı maça hızlı başlayan Fırtına, perdeyi kaptan Sosa'nın golüyle açtı. Önemli eksikleri olmasına rağmen maçtaki üstünlüğü elden bırakmayan bordo- mavili takım Nwakaeme ile bir pozisyonda da direğe takıldı. İkinci yarıda da Sörloth ile direkten dönen Trabzonspor, Nwakaeme'nin 80'de ceza alanı dışından nefis vuruşuyla rahatladı: 2-0. Karadeniz ekibi, 23 Ocak'taki rövanş maçı için avantaj yakaladı.

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Trabzonspor'da sakatlıkları süren Uğurcan, Sturridge, Novak, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın yanı sıra izin verilen Avdijaj ile gözden çıkarılan Fernandes kadroda yoktu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM
Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, Yukatel Denizlispor karşısında bordo-mavili forma ile ilk resmi maçına çıktı. 73'te yerini Doğan Erdoğan'a bırakan Ndiaye, "Alışma sürecim iyi gidiyor. Hepimiz şampiyonluk için buradayız. Kulübe imza attığımda da söyledim. Umarım beraber çıktığımız bu yolun sonunda insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliriz" dedi.

ÇAKIR AİLESİ TRİBÜNDE
Sakatlığı sebebiyle dün forma giyemeyen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır maçı eşi Kübra Yıldız Çakır ile birlikte izledi. Bordomavili taraftarlar kupa maçında da takımlarını yalnız bırakmazken, 15 binden fazla seyirci tribündeydi.

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Trabzonspor turu yarıladı
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