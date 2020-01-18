Alanyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 18'inci haftasında zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile ligin son sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

Kayserispor: İsmail, Mert, Rienstra, Yasir, Kvrzic, Situm, Hasan Hüseyin, Aksel, Dja Djedje, Enver Cenk, Mesanovic



İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALARDAN NOTLAR:

Alanyaspor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı yedi maçın dördünü (1B 2M) ve son dört karşılaşmanın üçünü (1B) kazandı.

Alanyaspor ile oynadığı yedi Süper Lig maçının altısında gol yiyen Kayserispor (toplam 13), rakibini Aralık 2017'den bu yana mağlup edemiyor (1B 3M).

Süper Lig'de iki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Alanyaspor, daha önceki 11 karşılaşmada elde ettiği toplam galibiyet sayısını geride bırakmak için sahaya çıkıyor (2G 5B 4M).

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Kayserispor'un bu sezon üst üste dört yenilgi aldığı bir süreç yok.

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de hem ceza sahası dışından gol atamayan tek takım, hem de en fazla gol yiyen ekip (8).

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla kafa golü atan takım olan Alanyaspor (10), geçen sezonun tamamında bu şekilde 11 gol kaydetmişti.

Bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım Kayserispor (4).

Alanyaspor forveti Papiss Cisse, Kayserispor'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında rakip filelere üç gol gönderdi.

Kayserispor'un son dört golünün üçünü kaydeden ve son iki karşılaşmada da gol atan Artem Kravets, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, daha önce sarı kırmızılı ekipte görev yaptığı 2013/14 sezonunda çıktığı son 16 Süper Lig maçında tek galibiyet alabilmişti (6B 9M)

Konyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (2G 2B), daha önceki beş karşılaşmada rakibinden puan alamamıştı.

Ankaragücü deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Konyaspor (1B 1M), daha önceki dokuz karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (2B 6M).

Ankaragücü ile oynadığı son üç karşılaşmada da gol yemeyen Konyaspor, Süper Lig tarihinde rakibine karşı ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip üç takımdan ikisi Ankaragücü (11) ve Konyaspor (10; Antalyaspor ile birlikte).

Konyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son sekiz sezonun sadece birinde ikinci yarının ilk maçını kaybetti (5G 2B).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (8). Ligin ilk yarısında rakip kaleye en az kafa şutu gönderen ekip olan Konyaspor'un (15) ise bu şekilde sadece iki golü var.

Süper Lig'in ilk yarısında Ankaragücü'nün yediği gollerin %91'i ceza sahası içinden gelirken (31/34); Konyaspor gollerinin en büyük bölümünü bu alandan buldu (%93; 14/15).

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Stelios Kitsiou'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Ankaragücü formasıyla çıktığı son Süper Lig maçında iki gol atan Oscar Scarione (vs Denizlispor), daha önceki 21 karşılaşmada rakip filelere tek gol gönderebilmişti.

Son üç deplasman maçında iki gol atan Konyaspor oyuncusu Deni Milosevic, Süper Lig kariyerinde daha önce çıktığı 54 dış saha karşılaşmasında bir gol sevinci yaşayabilmişti.

Aykut Kocaman, Aralık 2010'dan bu yana Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı beş maçı da kaybetmedi (3G 2B).