Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altınordu: 2 - Hatayspor: 2 (MAÇ SONUCU)

: 2 - Hatayspor: 2 (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde ile lider Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 21:13 ABONE OL
Altınordu: 2 - Hatayspor: 2 MAÇ SONUCU

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil Tunç

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 88 Kemal Rüzgar)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 60 Alican Özfesli), Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+4 Barbosa), Mirkan Aydın

Goller: Dk. 6 Atakan Üner, Dk. 37 Muhammed Mert (Altınordu), Dk. 33 Mirkan Aydın, Dk 64 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rayane, Dk. 45+2 Selim Ilgaz, Dk. 73 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 90+4 Kemal Rüzgar (Altınordu)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu: 2 - Hatayspor: 2 (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN