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ile anlaşma sağladı!

'dan ayrılarak sezon başında A ekiplerinden Genoa'nın yolunu tutan 'e geri döndü. Bu sezon Genoa formasıyla sadece 3 maça çıkan yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Antalyaspor , "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 13:38 ABONE OL
Antalyaspor Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Antalyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fedor Kudryashov ve Veysel Sarı'yı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren kırmızı-beyazlılar, hücum hattı için de görüşmelerde sona geldi.

SİNAN GÜMÜŞ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Antalyaspor sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı. Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay Sinan Gümüş ile anlaştıklarını doğruladı. Altay, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız." dedi.

Antalyaspor, Lukas Podolski transferini bitiriyor

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Antalyaspor Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı!
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