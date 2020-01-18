Başarımız tesadüf değil

GUİLHERME

Kendimize inanarak yola çıktık. İçinde olduğumuz rüyayı gerçeğe çevirmek istiyoruzBize kimse şans vermezken şansımızı kendimiz yarattık. Şampiyonluk neden olmasınRakiplerimize artık rahat olmadıklarını hissettiriyoruz. Güçlü bir duruşa sahibizYarışın büyük takımlar arasında geçeceğini düşünenleri yanılttık. Bu çok güzel bir duygurdoğan Yeşilyurt, ilk yarıda elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını belirtti ve kendilerine inanarak yola çıktıklarını söyledi. Erdoğan, "Liderlik diğer takımlarla kıyaslayınca sürpriz gibi gelebilir. Sonuçta aramızda çok ciddi farklar var.Bir rüyanın içerisindeyiz. Bunu sonuna kadar sürdürüp gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Taraftarımıza ikinci yarıda çok ihtiyacımız olacak. Onların şampiyonluk havasına girmesiyle sahadaki performansımız artacaktır" şeklinde konuştu.Ligin lideriyiz, kaliteli oyunculara ve iyi bir teknik direktöre sahip, birbiriyle iletişimi iyi olan bir takımız" diyen Yatabare de sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimsenin bize şans vermediği dönemde kendi şansımızı yarattık. Daha fazlasını yapabilmek için performansımızın üstüne koymalıyız.Kendimize güvenimiz tam. Yarışa odaklandık."lk yarıda hücumda olduğu kadar savunmada da çok olumlu işler yaptıklarını belirten Appindangoye ise "Rakiplerimize artık rahat olmadıklarını hissettiriyoruz. Takımımızın güçlü bir duruşu var, ikinci yarıda da geçit vermemek adına her şeyi yapacağız.Kendi adıma konuşacak olursam, performansımı daha da artırmalıyım, çünkü ikinci yarı bizi çok zorlayacaklar" ifadelerini kullandı.ivasspor'un bir diğer başarılı oyuncusu Samassa da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Sezon başında herkes büyük takımların yıldız oyuncularına bakarak yarışın onların arasında geçeceğini düşünüyordu ama insanları yanılttık. Bu duygu çok güzel.Her gün daha fazlasını yapmak için sıkı çalışmamız gerekiyor, ilk yarının üzerine koyarak ilerlemeliyiz. Kamp dönemi bizim için çok olumlu geçti,SİVASSPOR Beşiktaş maçı hazırlıklarını Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü. Çalımbay, idmanın ardından yaptığı açıklamada "Üç ihtimalli bir maça çıkacağız. Çok zorlu geçecek. Nasıl ilk yarıda iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Çalımbay, Guilherme'nin transfer edileceği iddialarını da yalanladı.