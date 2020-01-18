Başarımız tesadüf değil

ERDOĞAN:
Kendimize inanarak yola çıktık. İçinde olduğumuz rüyayı gerçeğe çevirmek istiyoruz
YATABARE:
Bize kimse şans vermezken şansımızı kendimiz yarattık. Şampiyonluk neden olmasın
APPINDANGOYE:
Rakiplerimize artık rahat olmadıklarını hissettiriyoruz. Güçlü bir duruşa sahibiz
SAMASSA:
Yarışın büyük takımlar arasında geçeceğini düşünenleri yanılttık. Bu çok güzel bir duygu
TARAFTARLARIMIZ İTİCİ GÜÇ OLACAK
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rdoğan Yeşilyurt, ilk yarıda elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını belirtti ve kendilerine inanarak yola çıktıklarını söyledi. Erdoğan, "Liderlik diğer takımlarla kıyaslayınca sürpriz gibi gelebilir. Sonuçta aramızda çok ciddi farklar var. Ancak oynadığımız futbol, ortaya koyduğumuz mücadele ile farkları kapattık.
Bir rüyanın içerisindeyiz. Bunu sonuna kadar sürdürüp gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Taraftarımıza ikinci yarıda çok ihtiyacımız olacak. Onların şampiyonluk havasına girmesiyle sahadaki performansımız artacaktır" şeklinde konuştu.
ÜSTÜNE KOYMALIYIZ
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Ligin lideriyiz, kaliteli oyunculara ve iyi bir teknik direktöre sahip, birbiriyle iletişimi iyi olan bir takımız" diyen Yatabare de sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimsenin bize şans vermediği dönemde kendi şansımızı yarattık. Daha fazlasını yapabilmek için performansımızın üstüne koymalıyız. Daha önce birçok örneği varken biz neden şampiyon olmayalım.
Kendimize güvenimiz tam. Yarışa odaklandık."
RAKİPLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ
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lk yarıda hücumda olduğu kadar savunmada da çok olumlu işler yaptıklarını belirten Appindangoye ise "Rakiplerimize artık rahat olmadıklarını hissettiriyoruz. Takımımızın güçlü bir duruşu var, ikinci yarıda da geçit vermemek adına her şeyi yapacağız. Arkadaşlık ortamımız çok güzel, birbirine inanan ve güvenen insanlar topluluğu olduk.
Kendi adıma konuşacak olursam, performansımı daha da artırmalıyım, çünkü ikinci yarı bizi çok zorlayacaklar" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜNE HAZIRIZ
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ivasspor'un bir diğer başarılı oyuncusu Samassa da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Sezon başında herkes büyük takımların yıldız oyuncularına bakarak yarışın onların arasında geçeceğini düşünüyordu ama insanları yanılttık. Bu duygu çok güzel. Sürprizleri seviyorum ve takım olarak birbirimize olan inancımızı sonuna kadar devam ettireceğiz.
Her gün daha fazlasını yapmak için sıkı çalışmamız gerekiyor, ilk yarının üzerine koyarak ilerlemeliyiz. Kamp dönemi bizim için çok olumlu geçti, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeye hazırız .
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GUİLHERME AÇIKLAMASI
SİVASSPOR Beşiktaş maçı hazırlıklarını Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü. Çalımbay, idmanın ardından yaptığı açıklamada "Üç ihtimalli bir maça çıkacağız. Çok zorlu geçecek. Nasıl ilk yarıda iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Çalımbay, Guilherme'nin transfer edileceği iddialarını da yalanladı.