Başkan Ali Koç Riva’da 3 saat sunum yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe,diğer kulüplerin aksine Bankalar Birliği'yle anlaşma yapmamış ve Başkan Ali Koç ile yönetimi iki özel bankayla borç yapılandırma anlaşması imzalamıştı. Dün ise Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Riva'ya giden heyet, daha önce yazılı olarak yaptıkları 'Borç yapılandırma izni' başvurusunu sözlü olarak ilettiler. Kulüp Lisans Kurulu ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 3 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Kararın 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.