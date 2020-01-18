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Başkan Riva’da 3 saat sunum yaptı

Sarı-lacivertli yönetim daha önce yazılı olarak yapılan başvuruyu dün sözlü olarak da dile getirdi

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Başkan Ali Koç Riva’da 3 saat sunum yaptı
Fenerbahçe, diğer kulüplerin aksine Bankalar Birliği'yle anlaşma yapmamış ve Başkan Ali Koç ile yönetimi iki özel bankayla borç yapılandırma anlaşması imzalamıştı. Dün ise Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Riva'ya giden heyet, daha önce yazılı olarak yaptıkları 'Borç yapılandırma izni' başvurusunu sözlü olarak ilettiler. Kulüp Lisans Kurulu ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 3 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Kararın 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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Başkan Ali Koç Riva’da 3 saat sunum yaptı
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