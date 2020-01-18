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'i kadrosuna kattı

ekiplerinden , ile yollarını Portekizli futbolcu 'i transfer etti. Açıklamada, "23 yaşındaki defans oyuncusu Ivanildo Fernandes'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 17:45 ABONE OL
Çaykur Rizespor Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübünde olan Fernandes ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki defans oyuncusu Ivanildo Fernandes'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ligin ilk yarısını Trabzonspor'da geçiren geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Fernandes, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 maçta 854 dakika forma giydi.

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Çaykur Rizespor Ivanildo Fernandes'i kadrosuna kattı
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