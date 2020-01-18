Fenerbahçe değirmeni!

2018'DE

Fenerbahçe'de göreve gelmesinin üzerinden 1.5 yıl geçen başkan Ali Koç'un tercih ettiği iki teknik direktör, bir sportif direktör, bir sportif direktör yardımcısı, bir altyapı direktörü ve bir de kaleci antrenörü görevinden ayrıldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığının ardından sarı-lacivertli camiayı yeniden yapılandırmak için göreve gelenKoç'un ilk başta bizzat onay verdiği isimlerden birçoğu istifa ederek görevinden ayrıldı.PSV Eindhoven ile Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran ve Avrupa'dan çok sayıda teklif almasına rağmen F.Bahçe'yi seçen Phillip Cocu da sancılı değişim döneminin kurbanlarından oldu.Görevinden ayrılan Damien Comolli, Twitter'dan salvolarıyla yine gündemi sarstı, Şubat 2019'da istifasını verdiğini duyurup, başkanın ise şimdi kabul ettiğini söyledi.Görevinden ayrılan eski F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Twitter hesabından ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ayrılık kararını aldığını ancak kontratı gereği 12 aylık süresini doldurmak için beklediğini belirten Fransız yönetici, şu sözlerle sarı-lacivertli camiaya da veda etti:O tarihten bu yana birkaç kez kulüpten ayrılmayı başkana teklif etmiştim ama başarılı olamadım. Şimdi ayrılma isteğimi kabul ettiği için başkana teşekkür ediyorum.Bu süreçte mali kısıtlamalarımız doğrultusunda en rekabetçi takımı oluşturmaya çalışırken, tamamen işime odaklandım. Takıma ve kendime yönelik haksız eleştirilere rağmenF.Bahçe taraftarlarının tutkusuna hayran kaldım. F.Bahçe için en iyisini diliyorum."Sarı-lacivertlilerde Damien Comolli'nin vedası ile birlikte taşlar da yerinden oynarken, Fransız yöneticinin altını çizdiği '12 aylık zorunlu görev zamanı' şartını SABAH, 22 Eylül 2018'de Volkan Demir imzası ile manşetinden duyurmuştu. Comolli'nin 1 yıl için maaşı 800 bin Euro olurken bonusların dışında, "Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşının tamamını alır" maddesi de dikkat çekiyor. Comolli'nin bu yılki maaşı 850 bin, gelecek sezonki maaşı ise 900 bin Euro'ydu.Ali Koç yönetimi iş başına geldikten sonra önce Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Sonra Cocu getirildi. O gönderildi, Cocu'nun yardımcısı görev yaptı. En son da istemeye istemeye Ersun Yanal getirildi. Eğer bir yönetim kurulunda çoğunluk futbolun teknik konularında yetersizse o zaman ciddi transfer ve planlama hataları olur. Geçmişte Aziz Yıldırım döneminde yaşanan Terraneo olayından sonra Ali Koç'un Comolli'yi getirmesi birinci hatasıydı. İkinci büyük hata da Cocu'yu getirmekti.F.Bahçe'nin Hiddink ve Advocaat örnekleri var. Üstelik bunlar kariyerli teknik adamlar. Ondan sonra Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Arada iki yardımcı antrenörle yollar ayrıldı. Sonra da kaleci antrenörü. Son olarak Comolli gitti.