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'de 90+4'te kızardı! Medipol Başakşehir maçında...

'nin Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Muriqi kırmızı kart cezasını 21 Ocak Salı günü Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek ve görev verilmesi halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir'e karşı oynanacak Süper Lig maçında görev alabilecek.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 22:08 ABONE OL
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 90+4'te kızardı! Medipol Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 34'e yükseltirken Gaziantep FK 24 puanda kaldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim sarı lacivertlilerin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi oldu.

80. dakikada sarı kart gören Muriqi 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

25 yaşındaki forvet kırmızı kart cezasını 21 Ocak Salı günü Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak lig maçında ise görev alabilecek.

Muriqi kırmızı kart görmemesi durumunda cezası sebebiyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacaktı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 90+4'te kızardı! Medipol Başakşehir maçında...
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