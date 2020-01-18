Hızlı davrandı Mert Hakan’ı kaptırmadı

Sivasspor formasıyla bu sezon 19 maçta 7 gol-4 asistlik performans sergileyen Mert Hakan Yandaş, şimdiden Avrupa kulüplerinin de gözdesi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de Mert Hakan'ı aday kadroya çağırmaya hazırlanırken, Avrupa kulüpleri de podyuma çıkmadan oyuncunun peşine düştü. İtalyan ekibi Atalanta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki on numara için teklifte bulundu. Ancak daha önceden Mert Hakan ile anlaşıp söz kesen sarı-kırmızılılar, hızlı hareket etmenin ödülünü oyuncuyu Serie A ekibi Atalanta'ya kaptırmayarak aldı.



EMRE KILINÇ DA YOLDA

Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak Mert Hakan, bonservisi elinde olarak sarı-kırmızılı kulübe gelecek. Galatasaray ayrıca Mert Hakan'ın takım arkadaşı Emre Kılınç transferini de bitirdi.



MARCELO SARACCHİ DENİZLİ'DE SAHADA

KADROYA yeni katılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisans problemi sona erdi. Vergi borcu nedeniyle üç oyuncusuna da lisans çıkaramayan ve kupadaki Rize maçında faydalanamayan sarı-kırmızılılar, dün 10 milyon liralık vergi borcunu ödeyerek üç yeni transferinin de lisanslarını çıkardı. Saracchi'nin sol bekte yarın oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Sıtma hastalığına yakalanan ve tedavi sürecinde olan Henry Onyekuru ise 10 gün daha takımdan uzak kalacak. Nijeryalı oyuncunun daha sonra kontrollü olarak idmanlara başlayacağı bildirilirken Şubat ayında sahalara dönmesi planlanıyor...



ALTYAPIYA 17'LİK YILDIZ ADAYI

TRANSFERDE geleceğe yönelik adımlar atan yönetim, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş için teklifte bulundu. İzmir ekibine 500 bin TL'lik bonservis önerisi yapılırken yanıt bekleniyor. Forvet oynayan Kazımcan'ı sarı-kırmızılılar ilk olarak U-19 Takımı için düşünüyor.



ATALAY BABACAN'LA 2022'YE KADAR DEVAM

GALATASARAY, altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha Atalay Babacan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Nagatomo yolcu!



YA İTALYA YA JAPONYA

SARACCHI'YI bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray'da Nagatomo'nun forma şansı kalmadı. Japon sol bek, ayrılmayı kabul etti ve kulüp bulması halinde tazminat da istemeyeceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. İtalya'dan teklifler alan Nagatomo'nun ülkesi Japonya'ya da dönme ihtimali söz konusu.

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