Konya hayata döndü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında İttifak Holding Konyaspor, konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin de kıyasıya mücadele ettiği ve pozisyonlar bulduğu karşılaşmada gol ise geç geldi. 83'te Ankaragücü atağında Alper'in ortasına Miya vurdu ama top direkten döndü.Bu golle maçı 1-0 kazanan Konyaspor, ligde 10 haftalık galibiyet alamamama serisine son verdi. Ankaragücü ise arka arkaya kazanamadığı maç sayısını 12'ye çıkardı.