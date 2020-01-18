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Konya hayata döndü

Ligde haftalardır kazanamayan iki ekibin mücadelesinde gülen oldu. Yeşil-beyazlı takımda 87’de oyuna giren Shengelia 90+2’de fileleri sarsarak takımını komadan çıkardı

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Konya hayata döndü
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında İttifak Holding Konyaspor, konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin de kıyasıya mücadele ettiği ve pozisyonlar bulduğu karşılaşmada gol ise geç geldi. 83'te Ankaragücü atağında Alper'in ortasına Miya vurdu ama top direkten döndü. 87'de oyuna giren Shengelia, 90+2'de Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi. Bu golle maçı 1-0 kazanan Konyaspor, ligde 10 haftalık galibiyet alamamama serisine son verdi. Ankaragücü ise arka arkaya kazanamadığı maç sayısını 12'ye çıkardı.
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