Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

Y. Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

HER İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor ile oynadığı beş maçın sadece birini kaybeden Başakşehir (3G 1B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı (0-3).

Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig maçını 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor, daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti.

15 haftadır ligde yenilgi almayan Başakşehir (9G 6B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Deplasmanda oynadığı son altı maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Yeni Malatyaspor (2G 4B), Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

2019/20 Süper Lig sezonunun ilk devresinde oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Başakşehir (7), son 15 dakikalarında en fazla gol sevinci yaşayan ekip Yeni Malatyaspor (15).

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçlarda skor olarak en kısa süre geride oynayan takım olan Başakşehir (91 dakika), son 13 karşılaşmada sadece 6 dakika skor dezavantajına yakalandı.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (9) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor (7; Göztepe ile birlikte).

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı beş Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Bu sezon Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'nin (56) ardından en fazla başarılı çalım atan oyuncular İrfan Can Kahveci (50) ve Moryke Fofana (41).

Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol atmayı başardı.