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Medipol - | CANLI

'in 18'inci haftasında Medipol sahasında 'u konuk ediyor. Başakşehir Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalıyor. Sivasspor'un ardından ligin 2'inci sırasında yer alan Medipol Başakşehir sahadan galibiyetle ayrılarak aradaki puan farkını eritmek istiyor. Yeni Malatyaspor da ligin son 2 haftasında 1 mağlubiyet 1 beraberlik almıştı. 'ın görevine son verilen Malatyaspor'da hedef ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 18.1.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 17:03 ABONE OL
Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

Y. Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

HER İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor ile oynadığı beş maçın sadece birini kaybeden Başakşehir (3G 1B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı (0-3).

Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig maçını 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor, daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti.

15 haftadır ligde yenilgi almayan Başakşehir (9G 6B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Deplasmanda oynadığı son altı maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Yeni Malatyaspor (2G 4B), Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

2019/20 Süper Lig sezonunun ilk devresinde oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Başakşehir (7), son 15 dakikalarında en fazla gol sevinci yaşayan ekip Yeni Malatyaspor (15).

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçlarda skor olarak en kısa süre geride oynayan takım olan Başakşehir (91 dakika), son 13 karşılaşmada sadece 6 dakika skor dezavantajına yakalandı.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (9) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor (7; Göztepe ile birlikte).

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı beş Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Bu sezon Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'nin (56) ardından en fazla başarılı çalım atan oyuncular İrfan Can Kahveci (50) ve Moryke Fofana (41).

Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol atmayı başardı.

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Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI
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