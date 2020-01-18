Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Sporun kardeşçe bir yarış olduğunu unutmayalım. Bütün yöneticilere sağduyulu, hoşgörülü davranış sergilemeleri önerisinde bulunuyorum. Kendimiz için de geçerli. Yenilebiliriz, yenebiliriz. Yendiğimiz zaman dengeli sevinmeliyiz. Camialar kardeştir. Bizleri ayıran din, dil, ırk değildir. Biz sadece farklı renklere gönül vermiş futbolseverleriz. Ben bütün camialara en derin saygılarımı sunuyorum. Fakat yönetici arkadaşların diğer camialara karşı daha dikkatli kelimeler seçmesini diliyorum."

"ARDA TURAN KONUSUNDA BİZE İNTİKAL EDEN BİR ŞEY YOK"

"Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sevgili Hocamız ile 31 Aralık'ta görüştük, kendisine bu konuyu sordum. 'Bir şey olsa size getiririz' dedi. Daha sonra transfer toplantısı için bir araya geldik ama Arda'nın A'sı bile gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne kadar doğru. Bize intikal etmeyen bir konu hakkında ahkam kesmeyiz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız yabancı sınırı konusunda bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşuyla, "Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Lütfen benim adımı ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem bunu doğrudan söylerim, aracıya ihtiyacım yok" dedi. Hepimiz çok etkilendik ve mutlu olduk. Bir devlet adamı olarak bizleri uyardı. Spora siyaseti sokmamamız gerek."

"HAKEMLER ADALET DAĞITMASIN"

"Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim. Hayatımda 1 kez karşılaştım, onda da sadece baş selamı verdim. Hakemler hakkında sürekli konuşmak o müesseseyi bitirir. Rize maçına gidemedim ama yaşanan pozisyonda yüreğim burkuldu. Bu kadar para harcıyorsunuz, milyonlarca insan maçları izliyor ama siz orada göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Vicdanlı olun, cesur olun, korkmayın, adalet dağıtmayın, dürüst ve doğru olun. Kendinizce adalet dağıtırsanız işin içinden çıkamayız. Futbol dürüst ve mert bir oyundur. Hakemlerin kötü niyetli olduklarına inanmak istemiyorum. Ben sadece devamlı basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler ligde problem yaratır. Milyonlarca insanın inancını kaybettirir. TFF'nin de yanlış yapanı affetmemesini istiyorum."