Trabzonspor gözünü lige çevirdi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanda oldukça moralli ve neşeli görünen futbolcuların mücadelesi ve hırsı teknik heyeti de sevindirdi.
Fırtına, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Süper Lig maçında kulübede yönetim sergileyecek.
AVDİJAJ&FERNANDES AYRILDI
Trabzonspor'un kendisine kulüp bulması için izin verdiği Donis Avdijaj, İskoç kulüplerinden Hearts ile anlaştı.
Trabzonspor da Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti. Sporting Lizbon'dan kiralanan Fernandes'in de sözleşmesi sona erdirilirken bu futbolcunun Ç.Rizespor ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtildi.