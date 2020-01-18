Trabzonspor gözünü lige çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.Fırtına, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Süper Lig maçında kulübede yönetim sergileyecek.Trabzonspor'un kendisine kulüp bulması için izin verdiğiTrabzonspor da Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti. Sporting Lizbon'dan kiralanan Fernandes'in de sözleşmesi sona erdirilirken bu futbolcunun