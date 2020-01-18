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Yabancıda en rahatı !

Raporda 55 Avrupa ülkesi arasında yabancı transferinin en kolay gerçekleştiği ligin ’de olduğu belirtildi

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Yabancıda en rahatı Türkiye!
UEFA Benchmarking Raporu'nun detayları şöyle:

TÜRKIYE 14 yabancı futbolcu kuralıyla Avrupa'nın en rahat ülkesi olarak adlandırılıyor.
Buna göre 19 ülkede yabancı sınırlaması bulunmuyor.

AVRUPA'DA sadece yedi kulüp bir önceki sezona göre tribün doluluk ortalamasını 7 bin ve üstü artırabildi.
Bu kulüplerden birisi de Fenerbahçe oldu.

TÜRKIYE, Polonya ile birlikte son 10 yılda 20 ve üstü stadyum inşa eden iki ülkeden biri durumunda.

MAÇ günü gişe geliri artışında Türkiye %52 olan artışıyla bir numara olurken Başakşehir Kulübü %158'lik artışla ilk sırada yer aldı.
Türk ekipleri maç günleri 89 milyon Euro toplam gelir elde etti.
55 federasyonda yer alan futbol kulüpleri 1.4 milyar sosyal medya takipçisine sahip. 20 kulüp, 10 milyon takipçi barajını aşarken üç büyükler bunların arasında yer aldı.

SÜPER LIG ekiplerinin 14'ü zarar etti. Türkiye %22'lik kâr etme oranıyla sonlarda bulunuyor. En fazla kâr eden lig ise 20 takımının 18'i kâr açıklayan İspanya La Liga.

MAAŞ giderleri en fazla artış gösteren ülke de Türkiye oldu. Türk kulüplerinin maaş ödemeleri kur dalgalanması nedeniyle %36 arttı.

AVRUPA liglerinin ortalama seyirci sayısında, geçtiğimiz mali yıla oranla %2'lik artış tespit edildi. Bu yükselişe en çok katkı veren ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Rusya.

TÜRK kulüplerinin toplam gelirlerinin %42'sini yayın haklarından elde ettiği belirtildi.
Yeni yayın anlaşmasıyla birlikte yayın gelirinin lira bazında %40 arttığı görüldü. Ancak liranın Euro karşısındaki değer kaybı, kulüplerin kasasına giren paranın %18 azalmasına neden oldu.

AVRUPA futbolunun toplamda 6 milyar Euro'yu aşan sponsorluk ve reklam gelirleri büyümeye devam etti. Bu pastada en fazla paya İngiltere ve Almanya sahip. Türkiye'de de geçtiğimiz mali yıla oranla %10'un üzerinde artış sağlandığı tespit edildi.

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