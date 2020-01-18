Yabancıda en rahatı Türkiye!

UEFA Benchmarking Raporu'nun detayları şöyle:14 yabancı futbolcu kuralıyla Avrupa'nın en rahat ülkesi olarak adlandırılıyor.Buna göre 19 ülkede yabancı sınırlaması bulunmuyor.sadece yedi kulüp bir önceki sezona göreartırabildi.Bu kulüplerden birisi de Fenerbahçe oldu., Polonya ile birlikte son 10 yılda 20 ve üstü stadyum inşa eden iki ülkeden biri durumunda.günü gişe geliri artışında Türkiye %52 olan artışıyla bir numara olurkenTürk ekipleri maç günleri 89 milyon Euro toplam gelir elde etti.federasyonda yer alan futbol kulüpleri 1.4 milyar sosyal medya takipçisine sahip. 20 kulüp, 10 milyon takipçi barajını aşarken üç büyükler bunların arasında yer aldı.ekiplerinin 14'ü zarar etti.En fazla kr eden lig ise 20 takımının 18'i kr açıklayan İspanya La Liga.giderleri en fazla artış gösteren ülke de Türkiye oldu. Türk kulüplerinin maaş ödemeleri kur dalgalanması nedeniyle %36 arttı.liglerinin ortalama seyirci sayısında, geçtiğimiz mali yıla oranla %2'lik artış tespit edildi.kulüplerinin toplam gelirlerinin %42'sini yayın haklarından elde ettiği belirtildi.Yeni yayın anlaşmasıyla birlikte yayın gelirinin lira bazında %40 arttığı görüldü. Ancak liranın Euro karşısındaki değer kaybı, kulüplerin kasasına giren paranın %18 azalmasına neden oldu.futbolunun toplamda 6 milyar Euro'yu aşan sponsorluk ve reklam gelirleri büyümeye devam etti. Bu pastada en fazla paya İngiltere ve Almanya sahip.

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