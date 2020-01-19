Alanyaspor, Kayserispor’a gol yağdırdı!

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, puan cetvelinin dibinden yer alan HES Kablo Kayserispor'u 5-1 yendi. Ev sahibi turuncu-yeşilli ekibin gollerini Tzavellas, Bakasetas, Cisse ve Fernandes (2) kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekip ise tek sayısını Henrique ile buldu. Konuk takımda 45+2. dakikada Kayserispor'dan Kvrzic, Salih'e arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından Kvrzic, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Alanyaspor üst üste 3. galibiyetini alırken konuk takımın puan hasreti 4 maça çıktı.