Alanyaspor, Kayserispor’a gol yağdırdı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, puan cetvelinin dibinden yer alan HES Kablo Kayserispor'u 5-1 yendi. Ev sahibi turuncu-yeşilli ekibin golleriniSarı-kırmızılı ekip ise tek sayısını Henrique ile buldu. Konuk takımda 45+2. dakikada Kayserispor'dan Kvrzic, Salih'e arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından Kvrzic, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.