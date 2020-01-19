G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yeni üyeler için yapılan berat töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rizespor maçında Emre Akbaba'nın verilmeyen penaltısının yüreğini burktuğunu belirten Cengiz, "Ben, MHK Başkanı Alp ile hayatımda hiç görüşmedim,
bir kez gördüm; onda da baş selamı verdim. İnsanın içi acıyor, bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz.
Devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler ligde problem yaratır. TFF çok dikkatli olmalı ve yanlış yapanı affetmemeli"
dedi.
ARDA'NIN 'A'SI GÜNDEMDE DEĞİL
Arda Turan'ın durumuna da değinen başkan Cengiz, şunları söyledi: "Bize intikal eden bir şey yok. Fatih hocamız ile 31 Aralık'ta yılbaşı için görüştük.
Ben kendisine, 'Bu konu nedir?'
dedim. Hoca da, 'Bir gazeteci soru sordu, yanıtladım. Bize intikal eden bir şey olsa, size getiririz'
dedi. Nitekim 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi."
CUMHURBAŞKANIMIZ DERS VERDİ
"Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Cumhurbaşkanımızın tarihi bir konuşması oldu. TFF Başkanı, yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde Cumhurbaşkanı'mızın adını zikretti. Cumhurbaşkanımız buna iyi bir tepki verdi.
Müthiş bir konuşma yaptı. Özetini söylüyorum, 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı -Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü bu şekilde- diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem, bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok.'
dedi."