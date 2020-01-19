Alp ile hayatımda hiç görüşmedim!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yeni üyeler için yapılan berat töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rizespor maçında Emre Akbaba'nın verilmeyen penaltısının yüreğini burktuğunu belirten Cengiz,bir kez gördüm; onda da baş selamı verdim.Devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler ligde problem yaratır.dedi.Arda Turan'ın durumuna da değinen başkan Cengiz, şunları söyledi:Ben kendisine,dedim. Hoca da,dedi. Nitekim 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi.""Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Cumhurbaşkanımızın tarihi bir konuşması oldu. TFF Başkanı, yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde Cumhurbaşkanı'mızın adını zikretti.Müthiş bir konuşma yaptı. Özetini söylüyorum,dedi."

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