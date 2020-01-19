Antalyaspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'in 18'inci haftasında Tamer Tuna'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ile İlhan Palut'un Göztepe'si karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Diego, Doğukan, Charles, Gustavo, Kudryashov, Chico, Amilton, Celustka, Hakan, Aatif

Göztepe: Beto, Murat, Schwechlen, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Süper Lig tarihinde Göztepe'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1M), bu galibiyetleri gol yemediği karşılaşmalarda aldı.

Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında üç galibiyet alan Göztepe (2M), daha önceki dört karşılaşmada rakibini mağlup edememişti (1B 3M).

Ligde 10 maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor (3B 7M), Süper Lig'den düştüğü 2013/14 sezonundan (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasmandan yenilgiyle ayrılan Göztepe, daha önceki dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (4G 3B).

Göztepe, 1981/82'den (1-0 vs Diyarbakırspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kazanamıyor (2B 3M).

Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında en az isabetli şut çeken (19) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (5.89 xG) takım Göztepe.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası içinden en az gol atan iki takım Antalyaspor ve Göztepe (12'şer).

Antalyaspor'un bu sezon iç sahada attığı 10 gol dokuz farklı oyuncudan gelirken; rakip filelere iki gol gönderen tek isim Gustavo Blanco.

Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı dört takımdan biri Antalyaspor (4; Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Karabükspor ile birlikte).

Serdar Gürler, Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).