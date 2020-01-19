Beşiktaş'tan Süper Lig'in ikinci yarısına sancılı start

Beşiktaş, 7 puan gerisinde olduğu lider Sivasspor ile bugün şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip bir maça çıkacak. Ancak karşılaşma öncesi siyah-beyazlı kulüpte büyük sıkıntılar var. İşte Kartal'da son durum:



PRİJOVİC DE BEKLEMEYECEĞİNI BİLDİRDİ

Ara transferde TFF'nin harcama limitine takılan Beşiktaş, şu ana kadar hiçbir futbolcuyu kadrosuna katamadı. Forvet mevkii için anlaşmaya varılan isimler de bir bir elden kaçtı. Cenk Tosun kiralık olarak Crystal Palace'ın yolunu tutarken, bir diğer golcü adayı Yohan Boli için de bütçe engeli nedeniyle hamle yapılamadı. 26 yaşındaki futbolcu, Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Prijovic ise Beşiktaş'a kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini bildirdi.



FUTBOLCULARA 3 AYDIR ÖDEME YOK

20 Ekim'de göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ilk iş olarak kaynak bularak futbolcuların birikmiş 3 aylık maaşlarını hesaplarına yatırmıştı. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede oyunculara ikinci bir ödeme yapılmadı. Victor Ruiz ve Mohamed Elneny kulübe ihtar çekti. Öte yandan kulüp personelinin önemli bir bölümünün de ekim ayının yarı ödemesini aldıkları ve devamında 3.5 aydır maaş sıkıntısı yaşadıkları öğrenildi.



SARI KART TEHLİKESİ KAPIYA DAYANDI

Beşiktaş, Sivas maçının ardından Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar için bu maç da en az ilki kadar önemli. Ayrıca İzmir ekibinin yeni stadını açacak olması nedeniyle mücadele normalden daha farklı atmosferde oynanacak. Böyle bir ortamda siyah-beyazlıları önemli bir tehlike bekliyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ile Muhammed Elneny ceza sınırında ve bugün sarı kart görmeleri durumunda Göztepe'ye karşı takımdaki yerlerini alamayacaklar.

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