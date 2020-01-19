Burası Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül etmeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-0 kazandıkları Gaziantep maçı sonrası şu açıklamaları yaptı:
* Aldığımız
3 puan bizi mutlu etti.
* Topa
sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bu oyunu her alanda yapmalıyız.
* Oyunun
bazı bölümlerinden çok memnunum. Memnun olmadığım bölümleri düzelteceğiz.
* Taraftarın
görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir.
* Vedat
sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz. Biz Fenerbahçe'yiz. Bunların konuşulması bile ayıp!
EMRE: 2-3 HAFTA ZORLU OLACAK
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, önlerinde 2-3 haftalık zorlu periyot olduğunu söyledi. Deneyimli oyuncu, "Maça hükmetmek isteyen taraf bizdik. Golden sonra bir süre kontrolü aldılar. Bizi bekleyen bir rakip olacağını biliyorduk. Paslarda bazen doğru işler yaptık. Burada yanlış yaptığımız anlarda topları kaybettik. Kazanmak önemliydi. 2. yarıya böyle başlamalıydık. 2-3 haftalık zorlu periyottan hatasız çıkıp sezon sonunda bizden bekleneni camiaya vermek istiyoruz" diye konuştu.
- Panter gibiydin!
- İşimizi yaptık
Maçı 4 kurtarışla tamamlayan Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır, EURO 2020'de olmak istediğini söyledi. Elinden gelenin en iyisini yapıp Şenol Güneş'in kararını bekleyeceğini belirten genç kaleci, yayıncı kuruluş muhabirinin "Panter gibiydin" yorumuna "işimizi yaptık" diyerek yanıt verdi.