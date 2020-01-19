Burası Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül etmeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-0 kazandıkları Gaziantep maçı sonrası şu açıklamaları yaptı:3 puan bizi mutlu etti.sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bu oyunu her alanda yapmalıyız.bazı bölümlerinden çok memnunum. Memnun olmadığım bölümleri düzelteceğiz.görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir.sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz. Biz Fenerbahçe'yiz. Bunların konuşulması bile ayıp!Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, önlerinde 2-3 haftalık zorlu periyot olduğunu söyledi. Deneyimli oyuncu, "Maça hükmetmek isteyen taraf bizdik. Golden sonra bir süre kontrolü aldılar. Bizi bekleyen bir rakip olacağını biliyorduk. Paslarda bazen doğru işler yaptık. Burada yanlış yaptığımız anlarda topları kaybettik. Kazanmak önemliydi. 2. yarıya böyle başlamalıydık. 2-3 haftalık zorlu periyottan hatasız çıkıp sezon sonunda bizden bekleneni camiaya vermek istiyoruz" diye konuştu.Maçı 4 kurtarışla tamamlayan Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır, EURO 2020'de olmak istediğini söyledi. Elinden gelenin en iyisini yapıp Şenol Güneş'in kararını bekleyeceğini belirten genç kaleci, yayıncı kuruluş muhabirinin "Panter gibiydin" yorumuna "işimizi yaptık" diyerek yanıt verdi.

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