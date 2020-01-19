Cengiz Ünder Genoa'yı yine boş geçmedi

İtalya Serie A'nın 20'inci haftasında Roma deplasmanda Genoa ile karşı karşıya geldi. a Milli Futbol Takımımızın yıldızı Cengiz Ünder bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 6 hafta sonra sahaya 11'de başlayan Cengiz, karşılaşmada perdeyi açan isim olmayı başardı.

Sağ kanattan Hollandalı yıldız Justin Kluivert'ın yaptığı ortaya düzgün bir vuruş yapan Cengiz Ünder, deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Golle dönen Cengiz Ünder, topun ağlarla buluşmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

GENOA'YI BOŞ GEÇMİYOR

Cengiz Ünder İtalya Serie A'nın 1'inci haftasında oynanan ve 3-3 berabere biren Genoa karşılaşmasında da perdeyi açan isim olmuştu. O maçta Cengiz Ünder 6'ıncı dakikada golünü atmıştı.





ROMA ZORLU KARŞILAMAYI DEPLASMANDA KAZANDI

Roma zorlu karşılaşmada Genoa'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Cengiz, 44. dakikada Biraschi kendi kalesine, 74. dakikada Dzeko kaydetti. Genoa'nın tek golü ise Pandev'den geldi.

MERT ÇETİN SÜRE ALDI

Cengiz Ünder gol attığı maçın 88. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Bruno Peres'e bıraktı. Bu sezon 10 lig maçına çıkan Cengiz Ünder ikinci kez fileleri sarsmış oldu. Bir başka milli futbolcu Mert Çetin ise 84'te Davide Santon'un yerine oyuna gişrdi ve kalan bölümde süre aldı.

Bu galibiyetin ardından Roma puanını 38'e yükseltti. Genoa 14 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Genoa, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, Lazio'yu ağırlayacak.